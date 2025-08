Un posto al sole: la tattica di Gagliotti per compromettere le indagini

Michele riesce a bloccare il caporale sulle scale prima che raggiunga la sensitiva, ma lui scappa senza che nessuno riesca ad acciuffarlo. Silvia e Rossella però non ne possono più di queste continue tensioni, e ritengono che Michele si sia fissato troppo con questa storia e ora è il momento di uscirne. Tra l’altro anche Ferri e la polizia ora lo puntano, non credendo (giustamente) alle imbeccate della sensitiva. Nel frattempo Gagliotti furbescamente si è costituito alla polizia ammettendo solo alcuni piccoli reati, così da mostrare collaborazionismo per evitare indaghino su tutto il resto.

A regalarci momenti di simpatia esilarante ci pensa Manuel, felicissimo del suo ritorno alla terrazza. Sicuramente meno di Pino, che invece prende malissimo il fatto che Rosa non abbia voluto condividere prima con lui questa decisione. E preferisca confidarsi con Raffaele. L’amore non è solo passione, ma anche fiducia, stima, e conforto.