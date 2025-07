Un posto al sole: continua la ricerca del cadavere di Assan

Michele è costretto a rivelare che il punto in cui ha dirottato le ricerche è un'indicazione ricevuta in sogno dalla sensitiva. Nel frattempo Jimmy fa scoprire a Renato l'utilità dell'intelligenza artificiale e lui si rende conto che non potrà più farne a meno

Michele riesce a convincere Damiano ad avviare le operazioni di ricerca del cadavere di Assan nel punto che gli ha indicato la sensitiva, senza svelargli la fonte. E Damiano riesce a convincere il suo capo a farlo. Ma la ricerca va per le lunghe, e alla fine Michele è costretto a rivelare al poliziotto che l’imbeccata l’ha ricevuta in sogno. Alla fine però sembra che abbiano trovato qualcosa. Nel frattempo Viola nega categoricamente alla mamma di avere ancora qualche interesse per Eugenio, ma le letture di Matilde Serrao non aiutano. La scenetta simpatica però vede protagonisti Jimmy e Renato. Anche quest'ultimo, dopo tanto lamentarsi, ha scoperto l’utilità dell’intelligenza artificiale e ora non ne può più fare a meno. Ma si rende presto conto che anche quella ha bisogno dell’ausilio di qualcuno che gliela insegni. La tecnologia è nulla senza l’umano.