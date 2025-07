Un posto al sole fa sorgere il dubbio: ma sono tutte così le famiglie napoletane?

Il riavvicinamento tra Guido e Mirella. Nelle famiglie del palazzo tutti i genitori si mettono in mezzo alle cose dei figli. Nel frattempo Viola propone di andare con Eugenio a Milano per l'operazione

Guido va a dormire da Mariella per qualche giorno come tentativo di far smettere di fare la pipì a letto a Lollo. Ma questo si rivela un fattore di riavvicinamento tra i due e non risolve il problema. Nel frattempo nelle famiglie del palazzo tutti i genitori si mettono in mezzo alle cose dei figli. Non bastavano Renato, Giulia e Raffaele. Anche Ornella ora torna a impicciarsi delle cose di Viola. Eugenio rifiuta la proposta dell’ex di accompagnarlo a Milano per l’intervento. Ma lei anziché accettarlo, chiede alla mamma di insistere. E lei, manco a dirlo, si precipita. Mettendosi in mezzo ai due ex, con la promessa addirittura di andare anche lei a Milano per l’intervento. E così partiranno tutti e tre, “io mammeta e tu” allegramente. Non senza prima che Ornella abbia chiesto a Viola se prova ancora qualcosa per Eugenio. Saranno tutte cosi le famiglie napoletane?