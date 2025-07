Un posto al sole e le ferite aperte di Rossella

Sotto le cure della giovane dottoressa arriva la mamma di Fusco, il primario che lei ha denunciato. Nel frattempo, il rapporto fra Gennaro e la moglie peggiora sempre di più tra minacce e violenza. Il ritorno di Manuel rende tutto meno pesante

Una nuova paziente arriva in ospedale sotto le cure di Rossella, ma guarda caso è la mamma di Fusco, il primario che lei ha denunciato. E per la giovane dottoressa si riapre una ferita non ancora del tutto chiusa. Marina invece capisce che Gennaro picchia di brutto la moglie, e la mette in guardia. Ma lei non riesce a lasciarlo, anzi lo copre. Come del resto le ha chiesto, minacciandola, il marito. Il quale dall’altra parte minaccia anche Roberto di lasciare la società e smettere di finanziare la radio se Marina continua a intromettersi nel suo matrimonio. Mentre continua a fare la corte a Elena.

Lei a sua volta si fa raccontare da Michele tutti i suoi sospetti su Gagliotti, ma capendo che non ha prove in mano, anziché sollecitarlo ad andare avanti, lo stoppa bloccandogli persino la trasmissione. Per fortuna per alleggerire e regalarci un po’ di simpatia torna il grande Manuel, che è sempre più geloso del rapporto tra la mamma e il suo fidanzato.