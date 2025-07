Un posto al sole: la violenza di Gennaro contro la moglie

Marina prova a mettersi in mezzo ma tra Gagliotti e Antonietta è ormai crisi. Intanto Guido affronta la rottura della storia con Claudia e si sente uno zimbello per aver perso la storia della sua vita

Gennaro ha una reazione violenta contro la moglie di fronte a Marina, che si mette in mezzo per difendere la signora. Ma questa, nonostante il duro atteggiamento del marito e nonostante non sia la prima volta che le alzi le mani, nega tutto e torna da lui. Qui però, tentando un riavvicinamento, si trova davanti alla cruda realtà: il marito le dice che vuole separarsi. E la accusa di non averle dato un figlio. A questo punto lei minaccia di dire alla polizia delle magagne che ha scoperto. E, come c’era da aspettarsi, lui le mette le mani al collo.

Ai piani bassi del palazzo invece Guido affronta la rottura della storia con Claudia. Ma a dispiacergli soprattutto, più dell’allontanamento della ragazza, è il fatto di sentirsi lo zimbello di tutti per aver mandato all’aria una famiglia per inseguire un fuoco di paglia. Chi glielo ha fatto fare? Vale la pena per una scappatella, o un tradimento fugace, rompere la storia di una vita?