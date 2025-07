Un compleanno che si trasforma in tragedia in Un posto al sole

Gagliotti compie gli anni ma le liti con la moglie non si fermano per i festeggiamenti, anzi la situazione peggiora sempre di più. Mentre Giulia insiste nel suo tentativo egoistico di non lasciare solo Luca

È il compleanno di Gagliotti, quindi grande festa. A cui ovviamente non può mancare Elena e dunque l’evento si trasforma in una lite tra Gennaro e la moglie, arrivando persino alle mani. Scena che non lascia indifferente Marina. Mentre Giulia insiste nel suo tentativo egoistico di non lasciare solo Luca. Anche se ormai è chiara la sua volontà: togliersi la vita prima che arrivi drammaticamente l’ultimo respiro nella sofferenza più totale. Libertà di scelta che Giulia non comprende, non contempla e non accetta. Nel frattempo i due decidono di prendersi qualche altro giorno a casa di Gianluca. Tempo necessario affinché il padre Alberto scopra dove si è rifugiato. Il siparietto tra Samuel, Micaela e la sua fidanzata invece diventa una specie di threesome che era l’ultima cosa che, in effetti, a Upas non avevamo ancora visto. Ma in effetti se vogliamo rimanere connessi con l’attualità.