Truffe, promesse tradite e affari di famiglia in Un posto al sole

Dopo essersi trovati a Torino, Manuela e Niko ritornano insieme. Nel frattempo Gennaro entra in società con Ferri nei cantieri. Mentre Rosa e Raffaele si sfidano in cucina e regalano un momento di leggerezza a tutti

In un battibaleno, come per magia, dopo che si sono incontrati a Torino come se fossero su terrazza Palladini, Manuela e Niko sono di nuovo insieme. E per completare il quadretto sta per arrivare anche Filippo. Il piccolo della famiglia Gagliotti invece firma la procura al fratello per lasciarlo libero di amministrare l’azienda in sua assenza, nonostante questo sia contrario a ciò che aveva promesso al padre in punto di morte. E così Gennaro entra in società con Ferri nei cantieri. Cosa che lascia amareggiato Michele che non è riuscito a fermare l’operazione. A casa di Raffaele invece parte la sfida delle pastiere con Rosa, che porta a un momento di leggerezza. Mentre Renato è finito con tutti e due i piedi in una bella truffa telefonica, cosa che spesso accade a molti anziani anche fuori da Upas. Ogni tanto le storie tornano a essere aderenti alla realtà, non solo come le favole di Niko e le due gemelle assurde.