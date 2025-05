La riconciliazione di Niko e Manuela in Un posto al sole

Per gli autori tutte le strade di Torino portano a casa di Manuela. Infatti Niko riesce a trovarla subito. Nel frattempo, Mariella non riesce a lasciarsi andare al nuovo fidanzato, che finisce per piantarla in asso

Dopo aver fatto pace con il figlio, ed essersi confidato con il padre, Niko si precipita a Torino da Manuela. La ragazza porta Serena al bar e si ubriacano bevendo nebbiolo. Così, quando Niko suona alla porta (e non si capisce come abbia l’indirizzo) trova Serena stralunata che lo manda via invitandolo ad andare a cercare Manuela. Che coincidenza! Per quanto sia grande Torino, Niko riesce a trovarla in un battibaleno senza doverla neanche cercare. Ma perchè gli autori di una soap che noi amiamo proprio per la sua aderenza alla realtà e all’attualità, poi si perdono in queste fantasie? A questo punto Niko chiede scusa a Manuela, si baciano, e vissero tutti felici e contenti.

Mariella invece non riesce a lasciarsi andare al nuovo fidanzato, che a questo punto la pianta in asso. E lei, tornando a casa, ritrova Guido che inizia ad essere un po' geloso. Scommettiamo che sappiamo già come andrà a finire anche questa volta?