In Un posto al sole Nico continua a difendere la fidanzata, nonostante il suo piano malvagio

Il ragazzo non ha nessuna parola di delusione o rabbia nei confronti di Valeria, ma se la prende invece con Gimmy. Nel frattempo, le gemelle sono pronte a lasciare Napoli

Nico arriva al negozio di Valeria durante l’assalto delle gemelle Cirillo, e blocca la rissa. Ora però lei fa vittima, e Manuela, pur avendo totalmente ragione, passa dalla parte del torto. Solo per aver aggredito Valeria, unica donna al mondo che dopo averle prese di santa ragione da una rivale in amore, non ha neanche un capello fuori posto. Eppure la reazione delle gemelle fa passare loro in cattiva luce agli occhi di Nico, che invece non ha nessuna parola, né sentimento, di delusione o rabbia nei confronti di Valeria, nonostante abbia attentato la salute di decine di bambini innocenti, oltre ad aver architettato un piano così malvagio.

Addirittura Nico se la prende persino con Gimmy che ha scoperto tutto, senza mettere minimamente in dubbio la fidanzata, che invece se la ride. Mentre riversa contro Manuela tutte le accuse di immaturità confessandole di aver fatto bene a lasciarla. E ora le gemelle, distrutte, sono pronte a lasciare Napoli.