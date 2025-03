Il riavvicinamento tra Valeria e Niko (e un consiglio per gli autori) in Un posto al sole

Come ipotizzato è Gennaro che ha organizzato una trappola contro il fratello coinvolgendo il suo vecchio amico spacciatore per incastrarlo nel tunnel della droga. Nel frattempo Marina prova a cercare altri investitori che possano salvare i cantieri. La permanenza di Claudia a Napoli invece dura poco: neanche una notte e deve ripartire per la tournée. Cosa che destabilizza parecchio Guido rispetto alla loro relazione. Mentre si riavvicinano Valeria e Niko, abbastanza da far ingelosire ancora di più Manuela che li vede al Vulcano.

Questa storia però sta durando anche troppo, e ci permettiamo di consigliare agli autori di inserire presto una chiave di svolta perchè così sta stancando. Come pure quella di Rosa e Pino, che da settimane si protrae con sempre gli stessi alti e bassi. E neanche dalle parti di Rossella e Nunzio sembra esserci uno sviluppo. Per non parlare di Clara ed Edoardo di cui da mesi si sono perse le tracce.