Le migliori serie tv da vedere a marzo 2025, in pillole

Dal "Gattopardo" su Netflix alla una nuova serie Apple "The Studio". Nessun guizzo in questo marzo seriale che poco sperimenta e percorre strade già battute

Non paiono esserci grandi guizzi in questo marzo seriale che poco sperimenta e percorre strade già battute. Si spazia almeno tra i generi, con – sulla carta – risultati alterni.

Il Gattopardo (Netflix, 5 marzo): grande investimento di risorse produttive e personali per questo nuovo adattamento – questa volta in chiave seriale – del romanzo di Tomasi di Lampedusa. Siamo in Sicilia, durante i moti del 1860, e il principe di Salina – Don Fabrizio Corbera – conduce una vita fatta di sfarzo e di bellezza. I tempi però stanno cambiando e l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana. Don Fabrizio, per proteggere la sua famiglia e il futuro della sua casata, dovrebbe organizzare il matrimonio tra suo nipote Tancredi e la ricca Angelica ma, così facendo, spezzerebbe il cuore d sua figlia Concetta. Nel cast Kim Rossi Stuart, Deva Cassel, Benedetta Porcaroli e Saul Nanni.

Adolescence (Netflix, 13 marzo): miniserie britannica in quattro episodi di genere drammatico con al centro il tredicenne Jamie Miller (attore esordiente), accusato dell’omicidio di una sua coetanea che frequentava la stessa scuola. La famiglia del ragazzo, un detective e una psicologa non si danno pace e cercano strenuamente di scoprire la verità sull’accaduto. Anche se questo potrebbe portare a rivelare realtà scomode da voler vedere.

Dope thief (Apple tv+, 14 marzo): adattamento dell’omonimo romanzo di Dennis Tafoya, la serie è ambientata a Philadelphia e segue le vicende di Ray e Manny, amici storici ed entrambi dediti al crimine che decidono di svaligiare insieme una casa. Scopriranno però che quel luogo è uno degli interscambi di spaccio di tutta la città, finendo in un gioco dalla posta in gioco molto più alta di quanto potessero immaginare e che trasformerà a loro vicenda in una lotta per la sopravvivenza.

The Residence (Netflix, 20 marzo): forse la serie più attesa del mese è proprio la nuova creatura di Shonda Rimes ambientata alla Casa Bianca (già teatro di vecchie creature di Shondaland come Scandal). Il mistery drama – dalle venature comiche – racconta di un omicidio avvenuto durante una cena di Stato, di 157 possibili colpevoli e delle rivalità sotterranee presenti all’interno dello staff presidenziale. Indaga Cordelia Cupp, detective dai modi bruschi ma efficaci. Guest star. Kylie Minogue nei panni di sé stessa.

Sconfort zone (Amazon Prime, 20 marzo): per gli amanti del genere torna Maccio Capatonda con una nuova serie. Maccio, nei panni di sé stesso, interpreta un uomo che ha perso la sua ispirazione creativa. Per recuperarla, si affiderà ad un “luminare” della psicologia, il professor Braggadocio che gli propone una terapia basata sull’uscire dalla propria confort zone. Ogni puntata (sei in tutto) Maccio dovrà affrontare le sue più grandi paure e mettere in crisi gli ambiti più sicuri della propria esistenza. Nel cast Edoardo Ferrario, Valerio Lundini e Francesca Einaudi.

The Studio (Apple tv+, 26 marzo): dulcis in fundo arriva una nuova serie Apple che racconta il mondo del cinema hollywoodiano. Protagonista è Matt Remick, nuovo capo dei Continental Studios, casa di produzione cinematografica ormai in profonda crisi. In un mondo fatto da film sempre più scadenti e prodotti audiovisivi che faticano ad intercettare l’interesse del pubblico, Matt e la sua squadra dovranno vedersela con attori narcisisti e sempre sull’orlo di una crisi di nervi e dirigenti spietati che lottano per produrre pellicole di valore (o, almeno, questo è l’intento).