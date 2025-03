Gagliotti scopre dell'inchiesta di Saviani e ne parla con Ferri in un Posto al sole

Vinicio non riesce a confessare ad Alice di aver detto tutto al fratello, proprio ora che Michele sembrava felice. Mariella organizza una cenetta con il suo nuovo spasimante ma arriva Guido a rovinare tutto. Manuela non sa più dove sfogarsi

Appena Gagliotti scopre dell’inchiesta di Saviani va a parlare con Ferri, che gli confessa di non poter far nulla per fermare il giornalista. Mentre Vinicio non ha il coraggio di confessare ad Alice di aver spifferato tutto al fratello. In tutto questo, proprio ora Michele sembrava felice, pensando di essere arrivato alla svolta dell'inchiesta e avendo convinto Espedito a confessare la verità sul ricatto.

Nel frattempo, Mariella organizza la sua bella cenetta con il nuovo spasimante, tra spigola fritta e grandi prelibatezze. Ma proprio sul più bello le si presenta a casa Guido, che la vede in dolce compagnia e si lascia prendere da un ritorno di gelosia. Manuela invece è sempre più impazzita, e non sa più dove sfogarsi tra le sorelle, lo studio e il lavoro. Nonostante Nico abbia deciso di non trasferirsi più da Valeria. Per una puntata gli autori ci lasciano lontani dalle paturnie della signora Giulia e da tutta la sua famiglia, e questo ci piace moltissimo.