Amori e inchieste in Un posto al sole

Alice capisce che Michele sta indagando sul caporalato nelle aziende dei Gagliotti e lo riferisce a Vinicio. Manuel interroga la madre sul suo nuovo fidanzato, mentre Rosa riesce finalmente a passare un'interrogazione di inglese

Ci mette un attimo Alice a capire che Michele sta indagando sul caporalato nelle aziende dei Gagliotti, e ancora meno a riferire tutto a Vinicio. Quindi ora la riuscita dell’inchiesta è tutta nelle mani dei due ragazzi e nella loro scelta di schierarsi con la famiglia o con Saviani. Ma il protagonista della puntata è Manuel, come ogni volta che compare il suo personaggio e non riesce a non prendersi tutta la scena. Il bimbo intuisce che tra la Rosa e Pino c’è qualcosa.

E allora si siede a tavolino e con fare da poliziotto (proprio come il padre) fa un interrogatorio di tutto rispetto al nuovo fidanzato della mamma. Sempre con una simpatia, gestualità e mimica eccezionali. Mentre Rosa grazie a “Pino mio” ma anche a Pino Daniele riesce finalmente a passare alla grande una interrogazione di inglese. E ora finalmente è più serena e libera per affrontare la nuova relazione, e la vita.