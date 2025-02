Un posto al sole: Mariella bacia il suo nuovo spasimante ma basta una telefonata di Guido per interrompere l'idillio

Alice, che da un lato sembra cambiata, continua a fare ritardi sul lavoro e origlia Michele dare dei "criminali" ai Gagliotti, proprio ora che Michele aveva smesso di cercare il migrante che gli aveva registrato il video. Mariella riceve una telefonata da Guido che interrompe il suo idillio

Da una parte Alice si dimostra cambiata e matura, dall’altra continua a fare ritardi a lavoro e dimostrarsi irresponsabile. In questo mix tardo adolescenziale origlia Michele al telefono dare dei “criminali” ai Gagliotti. Proprio ora che Michele aveva smesso di cercare il migrante che gli aveva registrato il video. E proprio allo sfruttamento dei migranti, e al caporalato cui vengono costretti nei campi, che Michele finora ha circoscritto la sua inchiesta. Ignorano che invece è molto più ampia, e come un vero sistema mafioso si allarga a vessazioni e ricatti anche sugli italiani.

Del resto è questa la chiave: chi sfrutta i lavoratori di colore, o li emargina per via del colore o della provenienza, non avrebbe problemi a fare lo stesso anche con italiani. Mariella invece ha finalmente dato un bacio al suo nuovo spasimante, anche se è bastato ricevere una telefonata di Guido per interrompere, ancora una volta, l’idillio.