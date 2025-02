Il cinico Palladini cerca di aiutare Luca in Un posto al sole

Serviva Alberto per portare via il ragazzo da quella panchina sperduta, dove era finito con una bottiglia di whisky in mano. Nel frattempo, Niko si è finalmente convinto a desistere dal trasferirsi a casa di Valeria

Le coincidenze: Luca finisce in un luogo sperduto di Napoli, che riconosce perché lo frequentava decine di anni prima, nel periodo in cui era diventato alcolizzato, su una panchina con una bottiglia di whisky in mano. Proprio in quel momento, guarda caso, dal nulla spunta Alberto Palladini, il quale, memore di quando Luca lo ha aiutato in un momento di sconforto, ricambia il favore.

Pur essendo notoriamente un cinico egoista senza scrupoli e senza moralità, Palladini dice a Luca le parole giuste per farlo desistere dal ritornare a bere, suggerendogli di continuare ad affrontare la malattia senza consegnarsi a essa finché la salute ancora glielo permette. Poi lo accompagna a casa, ma qui Luca non avrà il coraggio di confessare a Giulia quanto accaduto. Lei che ora deve pensare anche a figlio e nipote, perché Niko si è finalmente convinto a desistere dal trasferirsi a casa di Valeria, anche se la ragazza la prenderà malissimo.