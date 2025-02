Nella storia tra Niko e Valeria di Un posto al sole, l'amore non c'entra nulla

Dopo la morte di Susanna, il ragazzo ha paura di innamorarsi e rimanere nuovamente da solo. Valeria è un ripiego comodo, ma il rischio è rimanere per sempre insoddisfatto. Nel frattempo, il fantasma dell'alcolismo rientra nella vita di Luca

Alla fine Niko è costretto ad ammettere, prima di tutti a se stesso, la verità: sta con Valeria non per amore, ma per ripiego. Dopo la morte di Susanna ha paura di innamorarsi ancora e di rimanere nuovamente da solo. Per questo Valeria è una scelta comoda: lo fa stare bene senza soffrire. Ma con quale contropartita? Quella di rimanere per sempre insoddisfatto. Soprattutto, ed è questo il caso, di coinvolgere in questo stallo il figlio. Niko si sfoga con la mamma, che ora è consapevole delle motivazioni del figlio.

Presto avrà altri impicci di cui occuparsi: Luca continua a girovagare per la città in uno stato poco vigile. Ma alla malattia ora si aggiunge un’altra situazione incresciosa. Nei ricordi si rivede quando anni fa aveva problemi di alcolismo, finendo per compromettere la sua professione. La puntata si chiude con lui seduto su una panchina con la bottiglia di un alcolico in mano, e Gulia che lo chiama ripetutamente al cellulare senza ricevere risposta.