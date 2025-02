Rossella denuncia il primario di Un posto al sole

Renato e Gimmy si arrendono alla decisione di Niko di lasciare palazzo Palladini, ma la mamma interviene per fermarlo. Nel frattempo, lo stato di ansia e dolore di Rossella non cessa neppure dopo aver rivelato le molestie subite

Alla fine Gimmy si convince a lasciare palazzo Palladini per trasferirsi col padre a casa di Valeria. E persino Renato sembra arrendersi, accettando la scelta. Ma a questo punto è la mamma a fermare Niko per vomitargli addosso tutta la verità sul suo aggrapparsi a facili sentimenti per fingere di aver superato la morte di Susanna.

Rossella invece, forte della testimonianza della ex collega, decide finalmente di compiere l’unica scelta giusta: denunciare il primario per le molestie e il mobbing subito. Mentre lui continua incurante nel suo atteggiamento repressivo, nel silenzio complice di tutto il resto del reparto. Perché non c’è psicologo o cura che tenga senza passare prima dall’eliminazione del problema, che non è Rossella ma chi le ha recato questo stato di ansia, ingiustizia e dolore. Una storia trattata fin qui malissimo da tutti i protagonisti e che forse dopo mesi di puntate surreali e inconcludenti riesce a trovare una luce.