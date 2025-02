Rosa di Un posto al sole rappresenta tutte le donne all'antica

Una donna di altri tempi che non si butta mai totalmente, che resta fedele all'uomo che ama per tutta la vita e difende l'amore che non si consuma come le lenzuola. Una di quelle che quando si convince dà l'anima oltre al corpo

Rosa è finalmente il personaggio che rappresenta tutte quelle donne, del sud ma non solo, all’antica: quelle che non ci stanno alla prima avance, quelle non disponibili a una botta e via, quelle che non richiamano ma aspettano sia lui a farlo, anche se ci pensano tutto il tempo finché non lo fa, quelle che non si buttano mai totalmente, che si fanno remore e pensieri, quelle che al primo uomo restano fedeli sempre, tutta la vita, anche se ci hanno fatto solo un figlio in gioventù e poi lui è sparito, ma il pensiero è sempre lì perché il legame resta, è il padre di tuo figlio e l’amore non si consuma come le lenzuola, quelle che non lo farebbero mai senza sentimento, fisso, duraturo, serio, reciproco, quelle che però poi quando alla fine si convincono, danno l’anima oltre al corpo.

Rosa è tutte queste cose qui ed è una donna di quelle che ancora ci sono e che non si vergognano di essere così, anche se soffrono. Perché il mondo, delle donne e degli uomini, è un’altra cosa.