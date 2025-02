Il grave alzheimer di Luca in Un posto al sole

Minacce di morte nelle campagne di Gagliotti per un registratore nascosto, poco dopo un incidente sul lavoro. Mentre il vuoto di memoria di De Sanctis non lascia dubbi sullo stato avanzato della sua malattia

Un operaio al lavoro nelle campagne di Gagliotti ha un incidente sul lavoro, e la situazione sfugge di mano. Ma nella concitazione il padrone scopre che uno del gruppo ha un registratore. A quel punto minaccia di ucciderlo se non gli rivela il nome di chi glielo ha consegnato. Luca invece ha un vuoto di memoria mentre è a spasso con Manuel. Per fortuna al bambino non succede nulla e riescono a tornare a casa sani e salvi, ma il dottore si rende conto che poteva metterlo in serio pericolo.

Ormai per la sua malattia non c’è più niente da fare. L’alzheimer ha raggiunto uno stato avanzato, e la sua vita non può più proseguire come prima. E lui, e Giulia, ne sono consapevoli. Mentre intorno nessuno sa ancora nulla. Mariella invece presa dalla frenesia di incontrare il nuovo spasimante, ha mille intoppi che le ostacolano l’appuntamento. E così finisce per ubriacarsi da sola prima di incontrarlo.