La scaletta di Sanremo 2025: ecco i cantanti della prima serata

Tutti gli artisti in gara in ordine di esibizione: si parte con Gaia, mentre a chiudere la lunga notte sanremese saranno i The Kolors

Tutto pronto per la prima puntata del Festival di Sanremo 2025, quest'anno affidato a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico. "Ho preferito dare più spazio alle canzoni piuttosto che agli ospiti stranieri", ha spiegato oggi in conferenza stampa Conti: "La scena musicale è cambiata e oggi la musica italiana è più forte rispetto a dieci anni fa". Il conduttore ha sottolineato anche la riduzione dei monologhi e delle interviste per dare più rilievo alla musica gara. Ecco dunque la scaletta della prima serata, con l'ordine di esibizione degli artisti.

1. Gaia con "Chiamo io chiami tu"

2. Francesco Gabbani con "Viva la vita"

3. Rkomi con "Il ritmo delle cose"

4. Noemi con "Se ti innamori muori"

5. Irama con "Lentamente"

6. Coma Cose con "Cuoricini"

7. Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola"

8. Marcella Bella con "Pelle diamante"

9. Achille Lauro con "Incoscienti giovani"

10. Giorgia con "La cura per me"

11. Willie Peyote con "Grazie ma no grazie"

12. Rose Villain con "Fuorilegge"

13. Shablo, Guè, Joshua e Tormento con "La mia parola"

14. Olly con "Balorda nostalgia"

15. Elodie con "Dimenticarsi alle 7"

16. Massimo Ranieri con "Tra le mani un cuore"

17. Tony Effe con "Damme 'na mano"

18. Serena Brancale con "Anema e core"

19. Brunori Sas con "L'albero delle noci"

20. Modà con "Non ti dimentico"

21. Clara con "Febbre"

22. Fedez con "Battito"

23. Lucio Corsi con "Volevo essere un duro"

24. Bresh con "La tana del grachio"

25. Rocco Hunt con "Mille volte ancora"

26. Sarah Toscano con "Amarcord"

27. Joan Thiele con "Eco"

28. Francesca Michielin con "Fango in paradiso"

29. The Kolors con "Tu con chi fai l'amore"