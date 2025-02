Continuano i problemi psicologici di Rossella in Un posto al sole

La ragazza continua a non mangiare e se la prende con chi prova a spronarla in tal senso, come se fossero gli altri dalla parte del torto. Nel frattempo De Santis ha un mancamento mentre accompagna Manuel a comprare un libro, mentre Manuela cerca di non lasciare andare via Niko

La dottoressa riaffiorata dal passato grazie al ricordo di Ornella, pur avendo negato di aver subito molestie dal primario, nel flash back ricorda di aver subito la stessa sorte di Rossella, e prima o poi verrà a galla. Nel frattempo però la ragazza continua a non mangiare, e addirittura se la prende con chi, finalmente, prova a spronarla in questo senso. Come se fossero gli altri dalla parte del torto, e non lei. Atteggiamento tipico di chi soffre di problemi psicologici, e si sente accerchiato.

De Santis invece con grande affetto accompagna Manuel a comprare un libro, per distoglierlo dai videogiochi. Ma lungo la strada ha un vuoto di memoria, accompagnato da un mancamento. E il bambino si preoccupa molto. Manuela invece riesca a parlare con Niko chiedendogli di non lasciare palazzo Palladini. Gli promette persino di non andare più a trovarlo e allontanarsi da Gimmy, pur di non allontanarlo dai nonni. Perchè quello che il padre non capisce è che la famiglia per il bambino non è solo lui.