Rossella denuncia il primario: la lezione di Un posto al sole sulle molestie

La ragazza trova finalmente il coraggio di raccontare cosa ha subito. Ma la sua collega la tradisce, convinta proprio da Fusco a cambiare versione

Esistono le persone che sanno essere stronze, anche se vittime? Si, e la collega di Rossella è una di queste. Finalmente le ragazze, entrambe vittime del primario, si erano decise a denunciare le sue molestie. Anche se, in mancanza di prove, anziché alla polizia hanno concordato di rivelare l’accaduto al direttore sanitario. Ma guarda caso, mentre Rossella stava entrando nella stanza del direttore, l’ha scoperta Fusco, che capendo le sue intenzioni è andato dall’altra dissuadendola dal denunciarlo. E così lei ha smentito la versione che Rossella ha dato al direttore sanitario, lasciando l’amica sola e senza prove. Con tutte le conseguenze che ora dovrà subire anche lavorativamente. Questa storia dovrebbe farci riflettere non solo sul coraggio che ci vuole per denunciare le molestie subite da un capo, o da chiunque altro. Ma anche sul fatto che non è il numero delle vittime a far diventare vera una molestia e “violentatore” un uomo.