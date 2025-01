Tra ritorni e tregue. Il Natale in Un posto al sole

A Palazzo Palladini tutti sono più buoni. Ferri firma la tregua con Ida per l’affidamento di Tommaso, mentre Manuel riesce finalmente a passare le feste insieme ai genitori

E’ arrivato Natale anche a Upas, e come in tutto il resto del mondo, anche a Palazzo Palladini sono tutti più buoni. Ferri si è convinto che Tommaso non c’è più, o forse non c’è mai stato, e quindi firma la tregua con Ida per l’affidamento, mettendosi l’anima in pace. Che poi di figli veri ne ha già e forse sarebbe il caso di fare pace con quello naturale, Filippo, prima di cercarne altri in giro per il mondo. E infatti è tornata anche la figlia femmina, di cui ci eravamo tutti dimenticati. Tranne Jimmy, a cui aveva strappato il cuore sin da bambina.

Mentre Manuel, il nostro eroe, riesce finalmente a trascorrere un Natale con mamma e papà insieme. E chissà se prima o poi del resto anche Viola trascorre il Natale con Eugenio, più felice che mai… E la predica quindi spetta a Raffaele, l’unico vero saggio del palazzo. E allora anche noi per un giorno dimentichiamoci gli errori degli autori, a Natale siamo tutti più buoni! E’ tornato persino Alberto!