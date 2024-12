Le minacce a Rossella, la guerra di Ferri e altre storie in Un posto al sole

Il primario non è d'accordo con la decisione della ragazza di restare a Napoli per la specialistica e, velatamente, le intima di andare all'estero. Ferri invece è alle prese con i problemi in radio. Intanto sta arrivando il Natale

Rossella ha deciso di rimanere a Napoli per la specialistica e lo comunica al primario che invece la minaccia, velatamente, di andare all’estero. In tutto questo sia Nunzio che Michele continuano a rimanerne, stranamente, fuori. Atteggiamento bizzarro per un padre e un fidanzato che non intervengono per difendere una ragazza in balia di un superiore che prima la molesta e poi le fa mobbing. Un disinteresse della famiglia che contribuisce a metterla ancora più in difficoltà. Ferri non vuole sentire ragioni, neanche quelle di Marina, e continua la sua guerra contro Filippo e Michele all’interno della radio, comportandosi da padre padrone. Ma siamo sotto Natale e Upas si riempie di storielle leggere. Samuel è convinto che Giorgia canterà una sua canzone dopo aver ascoltato il suo discorso e torna a importunare Nunzio con i racconti dei suoi drammi amorosi. Gimmy deve recitare Natale a casa Cupiello e fa le prove con Manuela e Niko che sembrano riavvicinarsi.