La radio di Un posto al sole perde pezzi

Prima Filippo, ora Michele. Ferri licenzia le colonne portanti della radio e Alice viene accusata di lavorarci solo perché raccomandata. Intanto tra Rossella e Nunzio nascono già i primi dubbi, mentre le questioni di cuore di Guido sembrano complicarsi

Dopo aver licenziato il figlio Filippo, Ferri licenzia anche Michele Saviani. Questa storia dell’inchiesta sui Gagliotti non gli va a genio, e pur di difendere i nuovi investitori si priva delle colonne portanti della radio. Mentre Micaela fa una bella ramanzina alla piccola Alice ricordandole che se sta lì è solo perché è una raccomandata. E la ragazzina, questa volta, accusa il colpo.

Rossella e Nunzio rientrano da Madrid, ma già le tappe si dividono. Lei deve decidere se tornare in Spagna per la specializzazione o restare a Napoli con Nunzio e il primario che l’ha molestata. Guido nel frattempo fa pace con Sasà e tenta anche un riavvicinamento amichevole con Mariella. Ma per la moglie è ancora troppo presto. Claudia invece continua a rimbalzarlo, anteponendo i suoi obiettivi al rapporto di coppia. E presto Guido si renderà conto dell’errore che ha commesso abbandonando la famiglia per una fiamma che si consumerà in fretta.