Com'è difficile il mestiere del genitore in Un posto al sole

Durante il primo incontro con la psicologa, a Roberto Ferri viene in mente l'idea di far lavorare Alice in radio per assecondare le sue passioni. Intanto Guido ha capito di star perdendo alcuni amici

Rosa intuisce subito che dietro all’attacco di Luisa al dottor De Santis c’è un tranello e corre ai ripari. Ma finisce a botte tra le ragazze del rione… e il pubblico fa la ola per Rosa. Guido invece sembra finalmente aver capito l’errore commesso: per inseguire la sua nuova fiamma, stava trascurando e trattando male tutte le persone a lui più care. Ma ora ritorna sui suoi passi. Mentre Roberto Ferri è alla sua prima visita dallo psicologo. Che ovviamente è femmina… e sappiamo già cosa ci aspetta. Ma non è merito della strizzacervelli se partorisce un’idea brillante: proporre ad Alice un programma in radio. Ne vedremo sicuramente delle belle, ma la trovata, da buon genitore, è stata intelligente perchè per la prima volta un adulto della famiglia dà fiducia alla ragazza provando a valorizzare il suo talento e la sua passione, anziché imporle un percorso che non è nelle sue corde. Forse è stato semplice per Ferri perchè è l’unico a non avere un legame familiare effettivo con Alice. Ai genitori, si sà, riesce sempre più difficile lasciare i figli liberi di inseguire i loro sogni, anziché i propri.