Un Posto al sole insegna il valore dell'umanità. Ma la cattiveria di Marina e Roberto non ha limiti

Lo sconforto e la rassegnazione non bastano a frenare la coppia che continua a pianificare imbrogli e stratagemmi per tenere sotto ricatto la povera Ida

“L’umanità è la cosa più rara” dice Raffaele al figlio Diego, provando a spiegargli che invece “la rassegnazione, la rabbia e lo sconforto ci fanno prendere le decisioni più sbagliate”.

Padre e figlio hanno scoperto tutti i tranelli di Marina e Roberto, e anche che Ida ha venduto il figlio. Ora Diego non vuole più saperne delle ragazza di cui è innamorato, perchè è deluso da ciò che ha scoperto. Nel frattempo Marina e Roberto insistono con le loro trame e vorrebbero continuare a tenere la ragazza sotto ricatto. Come a ricordarci che ancor peggio della rassegnazione e lo sconforto, c’è la presunzione di chi invece è proprio cattivo e non si arrende di fronte a nulla. A Napoli nel frattempo non si fermano i messaggi degli haters contro i due vigili ripresi nel video virale. La giusta punizione ricevuta al comando non è stata sufficiente, gli utenti chiedono licenziamenti, radiazioni, e galera. Chissà se diventassero virali le nefandezze commesse da Roberto e Marina, cosa chiederebbe la giuria popolare dei social.