Rischiare tutto per restare con il proprio figlio: la storia di Lara di Un posto al sole

Alberto minaccia battaglia per tenere il piccolo Federico: entrambi amano il bambino, entrambi sbagliano per amore. Per un giudice sarà difficile decidere

Il ritorno dalla latitanza di Sabbiese e Lara ha scatenato una nuova guerra. Damiano che ha fatto di tutto per aiutare l’amico, alla fine è riuscito a convincerlo a consegnarsi alla polizia. Ma questo non è bastato ai suoi capi per convincerli a ritirare i provvedimenti disciplinari contro di lui, anzi aumentano i sospetti sui rapporti tra il poliziotto e il criminale. La stessa cosa accadrà a Lara. Anche lei ha convinto Sabbiese a consegnarsi alla polizia, riportando il piccolo Federico a Napoli. Ma nonostante il ravvedimento, ora rischia che Alberto glielo tolga per sempre. Ma a cosa è disposta una mamma pur di tenere con sé il proprio figlio? Anche a prendere un coltello in mano e minacciare chi vuole toglierlo. Aggravando ancora di più la situazione. Il confine tra i buoni e i cattivi così si assottiglia, sarà difficile per un giudice decidere a chi affidare il piccolo Federico tra i due genitori. Entrambi amano il bambino, entrambi sbagliano per amore.