Un Posto al Sole insegna che anche i buoni possono sbagliare

Lara ed Edoardo rientrano a casa dopo aver deciso di interrompere la latitanza: anche i peggiori criminali si ricredono e possono redimersi. Nessuno è marcio per sempre

Finalmente Lara ed Edoardo hanno deciso di interrompere la latitanza e sono rientrati a Napoli a casa di Rosa. Lui dopo aver parlato con la sorella ha deciso di costituirsi. Prima però va da Alberto, e lo minaccia con una pistola chiedendogli di lasciare stare Clara. Sicuramente la storia non finirà qui, ma ancora una volta gli sceneggiatori hanno colto nel segno riportando i protagonisti sulla retta via. E sottolineando che il rispetto di una donna non si deve mai perdere. E anche i peggiori criminali possono tornare sui loro passi, e redimersi a una vita diversa lontano dalla criminalità.

È quello che tutti ora auspicano per Edoardo, a cui certo l’ultima bravata contro Alberto non verrà perdonata. Ma l’avvocato Palladini se davvero ama suo figlio dovrà dimostrare di essere una persona diversa. È vero che Rosa ha provato a scappare portando il piccolo Federico con sé, ma è pur sempre la donna che è tornata indietro convincendo il suo compagno a costituirsi. Nessuno è marcio per sempre. Ma anche i buoni possono sbagliare.