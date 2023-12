La lezione del piccolo Manuel

I bambini le cose le capiscono e vivono con molta più semplicità di come i genitori riescano a complicarle

Ci volevano Natale e Santo Stefano per far sparire per qualche giorno da Upas le storie insopportabili e surreali di Roberto e Marina e far ricongiungere il pubblico con i suoi personaggi preferiti. Ma da qualche tempo i più bravi di tutti sono proprio i bambini, e tra tutti, dopo Gimmy, il piccolo Manuel. Un attore bravissimo e molto espressivo. Che come tutti i bambini svegli capisce le cose anche quando i genitori sono convinti di riuscire a nascondergliele. E con la genuinità dei bambini le racconta agli altri, mentre i genitori gliele nascondono per non farli soffrire. “Tra un po giocheremo insieme tutti i giorni” dice Manuel al suo amichetto Antonio “non lo sai che mio papà e tua mamma si sono messi insieme?”. Una scena simpaticissima, che spiazza Antonio, l’amichetto più docile e fragile. E mette allegria, serenità e spensieratezza spiegando agli adulti che a volte i bambini le cose le capiscono e vivono con molta più semplicità di come i genitori riescano a complicarle.