Il Natale di Un Posto al Sole, come quello di casa

Una delle cose più belle e rare della soap è la sua capacità di adattarsi al reale: ieri era il 25 dicembre anche nella serie ed esattamente come nelle nostre case si è sentita l'aria di festa e quella di malinconia

Una delle cose più belle, e rare, di Upas, è che il parallelo con l’attualità è davvero quotidiano. E così il giorno che nel Paese reale è Natale, anche a Upas è Natale. Il 25 dicembre è andata in onda regolarmente la nostra soap, con tutti i protagonisti che festeggiavano in famiglia. Ed è davvero la caratteristica di Un posto al sole che lega più i fans ai personaggi. Così c’è chi a casa si è identificato in Guido che mangiava la pasta al forno, chi in Raffaele che fa l’insalata rinforzata, chi nell’emigrato che torna con le cozze dalla Puglia. Chi in Alberto, che è rimasto solo, e forse un po' se lo merita.

La notizia più bella di questo Natale a Upas, però, è che Clara ha deciso di interrompere il tentativo di evasione e tornare a Napoli. Perché a Natale siamo tutti buoni. Anche se in giornate come queste si sente ancora più forte la mancanza di chi non c’è più. E quest’anno nel cast è mancata Carmen Scivittaro, che impersonava Teresina, personaggio storico della soap. Manca a tutti, a Palazzo Palladini e ai fan a casa. L’ultimo messaggio nell’atrio del palazzo è per lei, per tutti quelli che non ci sono più, e per quelli a cui mancano a Natale come ogni giorno.