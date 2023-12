Fin dove sono disposti a spingersi Marina e Roberto in "Un posto al sole"?

La trama che ormai vede protagonisti i due è sempre più sgradita ai fan di Upas: vorrebbero vedere una soap leggera e spenserata che allo stesso tempo li faccia riflettere su ciò che accade nel paese reale, e non un giallo sempre più slegato dalla realtà

Fin dove sono disposti a spingersi Marina e Roberto per imporre i loro piani? Ora sono volati a Varsavia con Ida, per fare in modo di lasciarla li per sempre e loro tornare con il bambino. Con i soldi pensano di comprare tutto, anche la zia di Ida convincendola ad assencondare il loro piano. La puzza sotto il naso con cui si muovono nella casa della ragazza, come due elefanti in una cristalleria, è eloquente rispetto al loro modo di fare.

Ma nessun impedimento e nessuna remora morale li ostacola nell’inseguimento dei loro obiettivi. Chissà se questa volta troveranno altra povera gente disposta a piegarsi ai loro ricatti, come la detenuta che ha aggredito Lara in carcere. La trama che ormai li vede protagonisti è sempre più sgradita ai fan di Upas, che all’ora di cena vogliono vedere una soap leggera che con spensieratezza li faccia riflettere su ciò che contemporaneamente accade nel paese reale, e non un giallo sempre più slegato dalla realtà.