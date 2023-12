Un Posto al sole insegna che anche i più cattivi possono cambiare

Dopo l'intervento, Lara è un'altra persona. "Suor Lara" la chiamano i fan della soap. Nonostante ci sia qualcuno che non le crede, con questo cambiamento gli autori della serie vogliono trasmetterci un messaggio importante

Lara si è svegliata dopo l’intervento, e sembra essere stata colpita da un miracolo. Dell’aggressione ricorda tutto, e ha anche capito che è Marina il mandante. Ma stranamente non vuole vendicarsi, anzi sembra aver perdonato. È una nuova persona dopo l’incontro ravvicinato con la morte, chiede anche il Vangelo. “Suola Lara” la chiamano scherzosamente i fan della soap, e in effetti tutto è surreale. Anche Marina non ci crede, e continua a chiamarla “pazza criminale”. E lei che voleva ucciderla allora cos’è?

A Upas come nella vita c’è chi cambia e chi non cambia mai. Chi riesce a redimersi e chi non perderà mai il vizio. Chi dalle difficoltà impara a migliorarsi, e chi si incattivisce di più. E anche se nessuno crede alla riabilitazione di Lara, gli autori hanno diffuso il seme della speranza. Anche i più cattivi possono cambiare. Del resto se non credessimo a questo, a cosa servirebbe testimoniare il bene ed espiare i peccati? Vediamo quanto dura…