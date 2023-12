Rossella si sposa e Un posto al sole cede al clichè del matrimonio stile Boss delle Cerimonie

Si è pienamente donne anche senza marito, figli, e carrozza nunziale. Ma a Upas solo la promessa sposa non la pensa così

Quanto conta il matrimonio nella vita di una donna? “E’ un traguardo” dice Mariella a Rossella alle prese con l’organizzazione delle nozze. Ma la promessa sposa non la pensa così, sono altri per lei i traguardi da raggiungere. Eppure anche sua mamma, Silvia, sebbene meno “pettegola” dell’amica Mariella, ci tiene a organizzare una festa di nozze come tradizione: “Perchè è una giornata che ricorderai per tutta la vita e non devi avere pentimenti”. E allora ecco il servizio fotografico prematrimoniale, colombe nella torta, bomboniere, un classico matrimonio stile Boss delle Cerimonie. Eventi per cui a Napoli, come un pò in tutto il sud, non si bada a spese. E più sfarzo c’è meglio è. Il settore del Wedding in effetti è ormai diventato una vera economia e quindi a Upas non poteva mancare. Ma se l’affermazione di una donna passa ancora dal matrimonio, più o meno sfarzoso, forse qualche cellula di patriarcato va cercata anche in chi alimenta l’eccesso di importanza delle nozze. Si è pienamente donne anche senza marito, figli, e carrozza nunziale.