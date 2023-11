"Mollalo prima che sia troppo tardi". Un posto al sole e l'altra faccia della violenza

Il consiglio di Rosa a Clara: "Mio fratello è nato così e non cambierà mai". Se il responsabile della violenza è solo l’uomo che la compie, la vigilanza è un impegno per tutti

“Se io mi sono innamorata di lui non può essere un camorrista, quando sta con me è buono” dice Clara alla sorella di Edoardo. “Mio fratello è nato così e non cambierà mai, mollalo prima che sia troppo tardi” le risponde Rosa. Ecco, senza voler criminalizzare le donne, per colpe che non sono loro, purtroppo però è vero che alcune volte prestiamo poca attenzione a segnali che potrebbero salvarci la vita. Innamorarsi non è una colpa, neppure quando lo facciamo dell’uomo sbagliato. E non lo è neanche fidarsi. Nessuno qui vuole incolpare le donne per le violenze dei maschi. Bisogna farsi rispettare però, sempre. Dal primo momento, e non sottovalutare mai piccoli gesti di gelosia di uomini che pensano di avere potere sulle donne (e magari prima o poi di esercitarlo). Non è una questione limitata alla coppia, tutti dovremmo delegittimare certi comportamenti anche quando non li subiamo direttamente. Se il responsabile della violenza è solo l’uomo che la compie, la vigilanza è un impegno per tutti.