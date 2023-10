Un Posto al sole e il dilemma "infame" di chi ha passato una vita a delinquere

Edoardo, il mafiosetto della soap, deve scegliere tra riscatto e criminalità, tra amore e camorra. Una decisione che sembrerebbe facile, ma che rivela tutta la difficoltà di crescere in certi quartieri malfamati

C’è sempre una seconda possibilità, una scelta, una speranza di riscatto, anche per chi, nato e cresciuto nei quartieri malfamati di Napoli, ha passato la vita a delinquere. È il dilemma che in questi giorni affligge Edoardo, il mafiosetto della soap. Nonostante sia stato tradito da bambino da Damiano, il poliziotto, oggi è lui a salvargli la pelle dagli scugnizzi che vorrebbero vendicarlo. E Damiano gli chiede di dissociarsi da questa compagnia criminale. Come glielo chiede Rosa, la ragazza che lui ama alla follia. Ma che gli ha posto l’ultimatum tra lei e la camorra. Non è facile però per chi ha conosciuto solo la cultura criminale, e non vede alternative, uscirne fuori. E passare da “Infame”.

Solo due cose possono aiutarti a farlo. E non sono né la galera, né la fuga. Ma l’amore e l’amicizia. Edoardo le ha, ma deve decidere lui ciò che vale di più. E trovare la forza di fare questa scelta. Sapendo che se sceglie la criminalità, perderà tutto.