La mamma, le cover e quel che impedisce il “sublime” Sanremo

Sublime: non c’è altra parola. Invece qualche altra parola ci deve essere, per parlare di Sanremo e della quintessenziale serata delle cover. Se il pubblico e perfino la critica si sperticano in applausi per Albano-Morandi-Ranieri, e per i sessant’anni di “Fatti mandare dalla mamma” (non vorrei apparire ingeneroso, ma fa sessant’anni pure “Blowin’ in the wind”), qualche ragione ci sarà, ma non può stare dalle parti del sublime. Anzi: deve stare da tutt’altra parte. Se infatti la categoria del sublime è tornata in circolo, per decifrare alcuni aspetti della sensibilità contemporanea, è per via del suo rapporto con l’astrazione. “Il sublime è adesso”, scrisse Barnett Newman nel 1948, cioè dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale, che l’artista provava a trascendere nel silenzio quasi ieratico di immagini liberate dal peso della storia e dall’usura delle parole: nessun oggetto, nessuna figura, nessun segno, quel che si vede nelle tele di Newman è muta presenza. Mi pare evidente che con Sanremo e le gare canore proprio non ci siamo.

