I format geniali di Michele Guardì e gli altri dinosauri: il varietà che allunga la vita

Fedele come un carabiniere, uomo di una sola azienda, emittenza grigia e Grand Commis della tv di stato, Michele Guardì sta per compiere i suoi primi ottant’anni. Martin Scorsese li ha festeggiati con un party a Casa Cipriani, nel Battery Maritime Building di New York. Il nostro “Wolf of Viale Mazzini” se li gusta invece con un gran tour di interviste e celebrazioni nella sua tv. “Sua” perché Guardì in Rai è il padrone di casa anche nelle trasmissioni dei colleghi, un po’ come il Cav. quando piombava ai Telegatti e tutti scattavano sull’attenti, diventavano subito suoi ospiti. Già visto a “La vita in diretta” e “Domani è un altro giorno”, dove ha rievocato “mezzo secolo vissuto in Rai”, domenica scorsa Michele Guardì era da Mara Venier. Disteso, riposato, in ottima forma e con un libro in promozione. Il suo secondo romanzo. E’ ambientato nella sezione Dc di un paesino siciliano degli anni Settanta, col maresciallo dei carabinieri, il parroco, il farmacista, il barbiere, la “fimmina” illibata ma forse no. Una versione letteraria delle figurine che da oltre trent’anni animano la piazzetta dei “Fatti vostri”, sua creatura televisiva prediletta. Guardì si prepara a una vecchiaia alla Camilleri, carriera in Rai prima, bestsellerista poi, con immancabile giallo folkloristico, “un giallo divertente, con implicanze regionali molto belle, anche con tante curiosità sul mio paese”, spiegava tutto pimpante nel salottino della Venier.

