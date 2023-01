Dal videogioco alla tv, arriva The Last of Us: una scommessa vincente

È disponibile da oggi, 16 gennaio, su Sky Atlantic e Now la versione sottotitolata del primo episodio di The Last of Us (dal 23 gennaio si potrà vedere anche doppiata), adattamento dell’omonimo videogioco di grande successo, sviluppato da Naughty Dog per PlayStation e che da molti è stata accolta come una delle serie più attese dell’anno. Budget stratosferico e produzione di qualità come solo HBO sa garantire, la serie – nove episodi da poco più di un’ora ciascuno – è un action post apocalittico che segue le vicende di Joel e Ellie: dopo una catastrofe che ha annientato gran parte dell’umanità per opera di un fungo - il cordyceps – che prende possesso del corpo umano rendendolo assetato di sangue, i due si trovano insieme a compiere un viaggio verso una (sperata) salvezza. Joel ha perso la sua famiglia vent’anni prima con l’insorgere dei primi casi del morbo mentre Joel è nata nel contesto post apocalittico e deve essere scortata verso un “nuovo mondo”.

