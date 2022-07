Beffa Rai per Fuortes. Sarà Orfeo a “controllare” Cartabianca

Dall’11 agosto, per 45 giorni, tutti i programmi di approfondimento saranno “ricondotti” ai direttori di Tg. Significa che il talk di Bianca Berlinguer finirà per essere supervisionato dal direttore del Tg3

"Ora ti faccio vedere io chi governa". Ricordate come è cominciato tutto? “Si è rotto il patto di fiducia”. E’ stato il duello che ha causato la crisi. Ovviamente stiamo parlando del dissidio che ha portato alla caduta del governo Rai nazionale. L’ad Carlo Fuortes contro l’ex direttore dell’approfondimento Rai, Mario Orfeo. A Viale Mazzini non c’è Sergio Mattarella, ma vige il diritto aziendale che non permette di andare a elezioni anticipate. E’ finita con un rimpasto. Orfeo alla direzione del Tg3 e Fuortes ancora ad. Ma ecco che arriva il voto, quello vero, e cosa accade? Per Fuortes è peggio della beffa. Per l’altro è il sorpasso in curva, l’Oscar alla carriera.