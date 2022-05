La guerra e l'informazione porta a porta

La prima intervista rilasciata a una tv italiana da Volodymyr Zelensky è di per sé un colpo giornalistico. Non è ovviamente un’esclusiva mondiale, visto che il presidente ucraino riesce a far sentire continuamente la propria voce attraverso i messaggi via social, i discorsi nelle istituzioni dei paesi occidentali e le interviste ai media internazionali. Ma è particolarmente rilevante in Italia dove il dibattito pubblico è talmente inquinato dalla mistificazione e dalla disinformazione da riuscire a travisare anche le dichiarazioni pubbliche e ufficiali del leader ucraino. Pertanto, quando Zelensky dice a Bruno Vespa: “Non ho mai parlato di riconoscere l’indipendenza della Crimea, non la riconosceremo mai come parte della Federazione russa”, non sta rivelando una notizia al mondo ma sta svelando la verità all’Italia, che per giorni ha dibattuto di una inventata disponibilità del presidente ucraino a cedere la Crimea alla Russia.

