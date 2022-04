Il perbenismo in tv ha un prezzo che noi italiani non possiamo più permetterci

C'è davvero ancora qualcuno interessato a programmi pieni zeppi di buoni sentimenti e anime belle? O qualche inserzionista pronto a comprare spazi pubblicitari in questa eterna processione di moralisti televisivi?

So che non è elegante ripetere “ve l’avevo detto”, ma visto che la storia continua a darmi ragione, mi trovo costretto a ribadirlo: i buoni sentimenti sono la morte della televisione. Sterilizzare i contenuti della tv è una strategia insulsa, reazionaria e – soprattutto – antieconomica. Perché il perbenismo ha un prezzo che noi italiani non possiamo permetterci.