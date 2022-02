Sponsor occulti e tranelli a Sanremo

Il Festival lo vincerà “una donna” per riequilibrare col Quirinale? Chi ha tradito Giovanni Truppi? Ma soprattutto: perché nessuno sente niente? Ecco cosa ha scoperto il nostro inviato molto speciale

Alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022 appare chiaro che oltre alle crociere Costa, Lavazza e Eni c'è un altro sponsor occulto: Amplifon. Al Festival quest'anno non sente nessuno: dal pubblico in platea fino ai cantanti sul palco; chissà a casa. (Ammetto che persino io, che ho seguito la serata dalla tv accesa in un ristorante sotto il Casinò di Sanremo, ho capito poco). Non che ci fosse molto da sentire ieri sera: se in Europa ascoltano la maggior parte delle canzoni in gara durante la seconda serata, non ci danno più in soldi del Pnrr.

La serata parte male, con il monologo di Lorena Cesarini sul razzismo che porta Lega e Fratelli d'Italia al 70 per cento; e vedere Alessandro Cattelan sul palco dell'Ariston ma solo per essere presentato da Amadeus come (uno dei) presentatori dell'Eurovision fa effetto Draghi con Mattarella: voleva essere lui al suo posto di Presentatore di Sanremo, ma è andata in un altro modo. Zalone trasforma il palco di Rai1 in Zelig: chissà se il pubblico di Canale5 ci sarà cascato.

A fine serata arriva la prima classifica generale, dati parziali ma pur sempre numeri reali, insomma le prime proiezioni: il Festival è già un ballottaggio fra Mahmood/Blanco e Elisa (“una donna” vincerà Sanremo per riequilibrare col Quirinale?); mentre Giovanni Truppi, “un compagno”, è solo 11esimo, tradito dai franchi tiratori della sala stampa: i capigruppo gli avevano promesso i voti, poi in 101 al suo posto hanno votato Emma. La serata chiude poco prima dell'una di notte: stasera Amadeus riscuote il credito e si va avanti finché non albeggerà sulla Riviera di Ponente.