"Landscapers", un delitto quasi perfetto tra centrotavola e poster cinematografici

Will Sharpe ha studiato ogni dettaglio, prima di dirigere la miniserie in quattro episodi in onda su Sky Atlantic. Una black comedy sull'idillio criminale di Susan (Olivia Colman) e Christopher (David Thewlis), sempre appiccicati, senza amici, isolati dal mondo e protettivi l’uno verso l’altra. Troppo, perché non ci sia sotto qualcosa