Le serie tv da vedere a ottobre 2021, in pillole

Molti racconti di genere in questo ottobre seriale, che non disdegna comunque qualche drammone e sprazzi di intrattenimento più leggero. Per i nostalgici arriva la nuova declinazione di Downton Abbey, sempre in salsa Julian Fellowes, mentre per la terza – attesissima – stagione di Succession su Sky occorre aspettare il 3 novembre.

Maid

Netflix, 1ottobre

Ispirata al memoir bestseller di Stephanie Land, la serie racconta la storia di Alex, madre single in fuga da una relazione violenta, che tenta di ricostruirsi una vita lavorando come donna delle pulizie. Va incontro ad un’esistenza durissima che a malapena le consente di sopravvivere ma tutto il suo sacrificio ha come scopo di riuscire a mantenere sua figlia Maddy. A dare a entrambe una casa. Nel ruolo della protagonista c’è Margaret Qualley, figlia di Andy MacDowell nella realtà come nella serie (dove interpreta Paula, affetta da sindrome bipolare non diagnosticata e che ha fatto perdere le sue tracce alla figlia Alex). Si prospetta un dramma intenso e coinvolgente, una storia di sacrificio e riscatto. Per chi ama i racconti dall’alto tasso emotivo e venate di speranza.

The Equalizer

Sky Investigation, 1 ottobre

Remake della serie anni Ottanta già portata al cinema da Denzel Washington e con protagonista Queen Latifah. Robyn McCall è un ex agente della CIA che ha creato una società in cui si occupa di risolvere casi che non trovano soluzione (o nessuno che se ne voglia veramente occupare). Riparatrice di torti altrui, Robyn usa metodi a volte non troppo ortodossi con un unico scopo: arrivare alla verità e ristabilire la giustizia – o almeno una versione molto personale di essa. Poliziesco classico a tinte action (tipico di una rete generalista come Cbs), intrattiene senza grandi pretese ma con un buon ritmo del racconto. Per chi ama le serie procedurali potenzialmente replicabili all’infinito.

Belgravia

Sky Serie, 6 ottobre

Altissime aspettative per il ritorno alla serialità di Julian Fellowes, creatore di Downton Abbey che debutta con una nuova serie, sempre in costume e di stampo storico (e tratta da un suo libro). Questa volta siamo nell’età della Restaurazione e la famiglia Trenchard cerca di entrare nel giro giusto dei salotti aristocratici. Durante un ballo, la figlia Sophia riesce a conquistare uno dei maggiori ereditieri d’Inghilterra. Stacco. Ventisei anni dopo i Trenchard vivono nel sontuoso quartiere londinese di Belgravia; hanno consolidato la loro ricchezza ma vengono sempre percepiti come degli outsider dall’aristocrazia cittadina. E in più quel ballo avvenuto un quarto di secolo prima nasconde qualche segreto. Si ritrovano insomma i temi e le atmosfere care a Fellowes: la convivenza tra diversi ceti sociali, un racconto popolare curatissimo e intriso di valori e sentimenti edificanti, il tratteggio di personaggi a cui affezionarsi. La sensazione è che l’attesa sarà ben ripagata.

Acapulco

Apple Tv +, 8 ottobre

In quota commedia, Apple tv + propone questa serie in doppia lingua (inglese /spagnolo) ambientata a metà degli anni Ottanta e che segue le vicende di Màximo Gallardo, prestante ragazzo ventenne che va a lavorare in un resort come Cabana boy. Ben presto si renderà conto che dietro un lavoro che appare come tutto divertimento ci sono piccoli e grandi inconvenienti da gestire. Prodotto e interpretato dalla star messicana Eugenio Derbez, questa serie continua il percorso di colonizzazione e inclusione del mercato latino-americano da parte degli OTT statunitensi. Un racconto leggero e di intrattenimento, per chi cerca di svagarsi senza pretese.

The Son

Sky Atlantic, 15 ottobre

Pierce Brosnan cede al richiamo delle serie tv e si misura con un racconto western che parte nel 1984 per poi balzare all’inizio del Novecento. Antefatto: i fratelli Eli (Brosnan) e Martin McCullough vengono rapiti da una tribù di nativi Comanche (mentre il resto della loro famiglia viene uccisa barbaramente). Anni dopo, Eli è diventato un ricco proprietario terriero, ora interessato a fare i soldi tramite il mercato petrolifero. Dovrà gestire l’equilibrio sempre più precario tra ambizione personale e il rapporto diventato problematico con il figlio Pete. Adattamento librario di un romanzo di genere, questa serie parla ad un pubblico maschile e amante delle storie ruvide dal sapore antico.

American Crime Story: Impeachment

Fox/Now, 19 ottobre

Molto atteso questo terzo capitolo della serie antologica American Crime Story (che segue Il caso O.J. Simpson e L'assassinio di Gianni Versace) diretto dal prolificissimo Ryan Murphy e che mette al centro il Sexgate, tra i maggiori scandali di sempre della politica americana. Si ripercorrono infatti le vicende che negli anni Novanta hanno coinvolto l’allora presidente Bill Clinton (Clive Owen) e la sua stagista Monica Lewinsky (Beanie Feldstein). Sarah Paulson veste i panni dell’amica della Lewinksy che registrò le sue confidenze e le rese pubbliche. Un grande lavoro di ricostruzione storica, a cavallo tra la fiction e l’inchiesta, per un racconto che sta già facendo molto discutere.

Invasion

Apple Tv+, 22 ottobre

In quota fantascienza arriva questa serie a tema invasione aliena e dai tratti molto ambiziosi. Ambientata in differenti continenti, la serie racconta di come popolazioni diverse per usi, costumi e società si trovino a far fronte alla minaccia aliena e come tutti siano chiamati a riscoprire l’umanità di fondo che lega la popolazione terrestre, indipendentemente dalle differenze. Porteranno avanti il racconto – tra gli altri - un soldato al lavoro in Afghanistan, una donna siriana che vive con la famiglia a Long Island, uno sceriffo di campagna prossimo alla pensione e un impiegato di controllo del programma spaziale giapponese. Tema alto e complesso da mettere in scena, nonostante un budget produttivo imponente e un dispiegamento di forze creative abbastanza inedito. Per chi ama il genere e desidera riflettere (senza eccessiva didascalicità) su argomenti di natura esistenziale.

American Rust

Sky Atlantic, 25 ottobre

Dramma famigliare ben confezionato (qualità Showtime) per Maura Tierney e Jeff Daniels, tratto anche in questo caso da un romanzo. Daniels interpreta Del Harris, il capo della polizia di una piccola cittadina della Pennsylvania che si trova a decidere se proteggere il figlio della donna che ama, accusato – parte giustamente – di omicidio. Il dilemma portante tra fare il proprio dovere e difendere chi o ciò che si ama è alla base di un racconto dalla forte componente emotiva, ben realizzato e dai decisi toni drammatici. America rurale, grezza e senza fronzoli, per spettatori “di sostanza”.