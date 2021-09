Massimo Galli, l'infettivologo ubiquo

Mentre è collegato in diretta su La7, il medico del Sacco di Milano riceve una telefonata. È la stessa La7 che lo vuole ospite di un'altra trasmissione

Come un paradossale gatto di Schrödinger, l'infettivologo Massimo Galli può essere due cose contemporaneamente: sia in onda che non in onda. Mentre è collegato in diretta con Myrta Merlino, a L'Aria che tira su La7, il medico riceve una telefonata. E' la stessa La7 che lo vuole ospite di un'altra trasmissione. "Galli sta con me, lasciatemelo per 5 minuti, vi prego!", si lamenta la conduttrice. Tra quaranta giorni Galli se ne andrà in pensione. L'ha annunciato, ça va sans dire, in diretta a La7. Così avrà ancora più tempo per essere ospite in televisione.