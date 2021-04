Il mistero del sito news della Rai, che vale meno di alVolante.it

Avvicendamenti al vertice dell'azienda, frizioni, gelosie e malumori tra i giornalisti: così il progetto, che avrebbe il potenziale per fare concorrenza alla Bbc, si trascina da anni e non vede la luce

È tutto pronto. Ma non parte. Perché? Non si sa. O meglio, le ragioni sono molteplici e cercheremo di spiegarle. Parliamo del nuovo portale dell’informazione Rai, un progetto che si trascina da anni e che ancora non vede la luce. Premessa: la tv pubblica ha una potenza di fuoco micidiale: 13 mila dipendenti di cui oltre 2 mila giornalisti, una ventina di sedi regionali e diversi corrispondenti esteri. Il sito d’informazione della Rai potrebbe essere ai primi posti a livello europeo e far concorrenza alla Bbc. Invece, stando ai dati sulla total digital audience (Audiweb) di marzo, Rainews.it vegeta pigramente al 66esimo posto, con 131 mila utenti unici e 554 mila pagine viste nel giorno medio. Il sito del Corriere, primo in classifica, fa 4.029.000 utenti unici e 11.814.000 pagine viste. E prima di Rainews troviamo, tra gli altri, MyPersonalTrainer, Calciomercato.it, Skuola.net, RicettaSprint, NostroFiglio, AlVolante.it, e via dicendo.