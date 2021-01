“The Undoing” invita alla visione compulsiva

Dimenticate le serie tv che partono lente. Ogni episodio rivela cose che non sapevamo, rimescola le carte in tavola

La disinvoltura narrativa sfiora la sfacciataggine. “Una seconda stagione di ‘The Undoing’ ci starebbe benissimo”, ha dichiarato Hugh Grant. “Il pubblico ha ancora curiosità sulla famiglia Fraser: Grace, il marito Jonathan, il figlio Henry, e volendo anche il suocero”. Può darsi. Ma non sembra né possibile né vantaggioso trasformare un thriller in una sit-com. Magari intitolandola “Vita da ricchi a Manhattan” – ché questo abbiamo visto, intorno al mistero da svelare (ribadito dal titolo-aiutino italiano, “Le verità non dette”: sarebbe stato troppo complicato svelare che “Undoing” vuol dire annullamento, anche nel senso di una cosa fatta e disconosciuta).

