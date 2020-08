Il quieto nulla dei Me contro Te

Mentre certi attempati parlano a tutela dei giovani, facendone le veci come usa nel paese dove prosperano numerosi “giovani anche cinquantenni” (Aspesi), i Me Contro Te girano un film. Il loro film. Il secondo. Si chiamerà “Il mistero della scuola incantata”. L’altro, “La vendetta del Signor S”, aveva incassato 5,6 milioni di euro al botteghino nei primi tre giorni di programmazione, a gennaio scorso. I Me Contro Te sono due YouTuber, gli utenti registrati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.