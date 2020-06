Si sa, le recensioni in Italia non si possono fare perché ci conosciamo tutti. Ma questa non è una marchetta, piuttosto una seduta di autoanalisi collettiva. Siam qui per parlare dell’ultimo libro di Claudio Giunta, “Le alternative non esistono. La vita e le opere di Tommaso Labranca” (Il Mulino). Scomparso nel 2016, a 54 anni, Labranca è stato scrittore, autore televisivo, intellettuale “irregolare” e “controcorrente” (termini che avrebbe odiato, ci torniamo più avanti), tanto celebrato in morte, quanto ignorato in...

